Adenor Leonardo Bacchi, detto Tite, c.t. della Nazionale brasiliana, ha parlato a Sportv di Paquetà. nuovo acquisto rossonero per il mercato di gennaio: "Paquetà pensa con la stessa testa calcistica di Coutinho e Neymar. Non hanno mai giocato insieme, ma in campo si trovavano anche senza guardarsi"