Titolari e riserve, il pensiero di Pioli: "In allenamento mescolo tutto, tutti devono essere pronti a giocare"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla rivista "Il Nuovo Calcio", nella quale si è soffermato soprattutto sul suo lavoro dal punto di vista tattico. Ecco le sue parole:

Sui titolari e riserve: "Se in allenamento faccio intuire chi gioca titolare? Solitamente mescolo molto, tutti devono essere pronti a giocare. Anche perché quest'anno abbiamo parecchie soluzioni che tendenzialmente si equivalgono. Quindi, è probabile che cambi sempre qualcosa in ogni partita. Soprattutto quando ce ne sono 7 in 21 giorni. E' chiaro che anche in una situazione del genere conta la conoscenza dei propri uomini. Ci vuole sensibilità, ci sono ragazzi che se sanno di giocare si sentono più tranquilli e altri che danno di meno. Ad esempio, da giocatore preferivo saperlo, cresceva la mia concentrazione. Alcuni, invece, se li metti in discussione ti danno di più".