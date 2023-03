TMW - Ag. Parisi: "Pronto per una big, andrà via in estate"

MilanNews.it

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi dell'Empoli, ha concesso un'intervista esclusiva ai microfoni di Luca Cilli per TMW.

In effetti anche in questo campionato Fabiano Parisi sta dimostrando tutto il suo valore. Sarà il suo ultimo anno con l’Empoli? E’ pronto per trasferirsi in una big?

“Si, Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus? Adesso parlare di squadre è prematuro”.