TMW - Andre Silva, l'incompreso di San Siro. Ormai tutto del Siviglia

Il direttore sportivo Joaquin Caparros è stato chiaro. "Andre Silva è nostro, rimarrà a Siviglia". Si chiude così, con le parole firmate dall'ex tecnico biancorosso, l'avventura del centravanti portoghese al Milan. A San Siro non ci ha mai capito molto, strusciandola poco e insaccandola ancora meno, come si è visto anche nella recente sfida fra l'Italia e la nazionale lusitana, con il numero 23 rimasto al palo, anche dei palloni toccati.

VOGLIA DI ANDARSENE - Gennaro Gattuso lo ha detto più volte. "Volevamo tenere Andre Silva, ma lui voleva lasciare", le parole del tecnico. A dir la verità, riguardando indietro - anche la cifra del riscatto di Higuain - sembrava che fosse tutto legato, l'arrivo dell'argentino a titolo definitivo impossibilitato da un'offerta soddisfacente per l'ex Porto. Alla fine tutto il domino è andato a incastrarsi.

BELLA PLUSVALENZA - Anche in virtù dei problemi, conosciuti, del Milan a Nyon, Andre Silva va a puntellare un bilancio zoppicante pure per la stagione in corso, la prima di Elliott. Certo, dovranno essere usati per riscattare almeno Higuain, ma sempre meglio averli che non dover cercare un'ulteriore destinazione a chi, in rossonero, ha deluso parecchio.