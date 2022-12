TMW - Argurio: "La competenza dei nostri dirigenti è alta, lo abbiamo già visto con il Napoli e il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Christian Argurio, ex scout della Juventus e dell'Udinese tra le altre e già ds di Catania e Messina, oggi nella dirigenza dei croati dell'NK Istra, nel suo appuntamento settimanale col canale Twitch di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato di vari argomenti relativi al Mondiale e non solo. Queste le sue parole.

Un giocatore come Gvardiol, un acquisto come quello del Lipsia dalla Dinamo Zagabria, è da ritenersi inarrivabile per l'Italia per poca forza economica o per 'modus operandi' dei nostri club?

"Entrambi i motivi. Ci sono squadre che si stanno avviando ad avere un nuovo 'coraggio', sul mercato. Puntare su un giocatore così giovane, a 18-20 milioni, non è facilissimo neanche per i top club italiani, anche se qualcuno avrebbe potuto permetterselo. La competenza dei nostri dirigenti è alta - lo abbiamo già visto con il Napoli e il Milan - anche se sui giovani il tema dell'"aspettare" è delicato, pensiamo a De Ketelaere: magari tra sei mesi ritroveremo il giocatore visto al Bruges. Un altro nome che faccio è Sucic, del Salisburgo: una squadra italiana potrebbe avere il coraggio di provare a prenderlo, a cifre simili di quelle spese dal Lipsia per Gvardiol, un giocatore che è certamente da top club".