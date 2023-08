TMW - Argurio: "Milan, presi giocatori validi. Molto poi dipenderà da come Pioli riuscirà ad integrare soprattutto i più giovani"

vedi letture

In questa sessione di mercato sono molti i club, anche di primissimo piano, che hanno deciso d'investire su calciatori stranieri. Sia già noti al grande pubblico, sia giovani emergenti. Per parlare di questa situazione la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha ha interpellato Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese oltre che ds di Catania e Messina, oggi responsabile dell'area tecnica dell'Istra.

Direttore quando si vede una quantità di operazioni per calciatori provenienti dall'estero così alta è facile chiedersi: ne vale davvero la pena?

"A mio modo di vedere, a differenza di altri momenti nel recente passato, quest'anno c'è una percentuale discretamente alta di calciatori stranieri che meritano gli investimenti fatti dai vari club. Chiaramente la certezza che tutto vada nella giusta direzione non la si ha mai, anche perché ci sono una serie infinita di fattori che possono influire sulla resa di un giocatore in un calcio così complesso come il nostro. In questo senso l'esempio perfetto è dato da Charles De Ketelaere: arrivato con grandi attese, ma probabilmente messo in difficoltà dall'aspetto tattico e dalla scarsa pazienza che spesso si ha in Italia verso i giovani".

Proprio il Milan è una delle società che ha investito con maggior forza su calciatori provenienti da altri campionati: Musah, Chukwueze, Reijnders, Pulisic o Loftus-Cheek. Come valuta quanto fatto finora dai rossoneri?

"Il nuovo corso tecnico affidato da Furlani e Moncada è diverso rispetto a quello gestito in precedenza da Maldini e Massara, ma penso che i giocatori arrivati siano validi. I due presi dal Chelsea sono giocatori già pronti e, soprattutto, abituati a giocare in grandi club e in grandi competizioni per la Champions. In particolare Loftus-Cheek per le qualità che ha può dare un grande contributo. Molto poi dipenderà da come Pioli riuscirà ad integrare soprattutto i più giovani. Avendo anche la giusta pazienza".