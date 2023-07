TMW - Arquilla: "Romero? Giovane interessante, il Milan ha fatto bene"

MilanNews.it

Angelo Arquilla, agente esperto di calcio sudamericano, è intervenuto durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva:

Luka Romero ha lasciato la Lazio per andare al Milan. È un colpo per i rossoneri?

"Il Milan secondo me ha fatto bene, ha preso un giovane davvero interessante che ha esperienza in Serie A. Non capisco perché la Lazio non lo abbia confermato, credo sia un fatto solo economico".