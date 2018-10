TMW - Asamoah vs. Rodriguez - Il jolly nerazzurro e il terzino rinato

Terzino, esterno alto o mezzala. Kwadwo Asamoah ha sempre fatto della duttilità tattica un punto di forza; se ne sono accorti Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che hanno sempre esaltato la grande disponibilità del ghanese a ricoprire più ruoli, lo sta scoprendo Luciano Spalletti, che lo ha già impiegato in più posizioni nel suo 4-2-3-1. Il jolly che tutti gli allenatori vorrebbero e che negli ultimi anni alla Juve ha "pagato" questa capacità di adattamento, diventando di fatto una riserva, il dodicesimo uomo a cui affidarsi per qualsiasi evenienza. In maglia nerazzurra, Asamoah sta riscoprendo il piacere di vestire una maglia da titolare: in difesa o a centrocampo, l'ex Udinese le ha praticamente giocate tutte fino a questo momento, con un ottimo rendimento, anche se non avrà un compito semplice, perché dalle sue parti imperverserà un Suso in grandi condizioni di forma.

Le stesse buone prestazioni fornite fino ad ora da Ricardo Rodriguez, che sembra un altro giocatore rispetto a quello dello scorso campionato. Lo svizzero, dopo un anno trascorso con il freno a mano tirato, si è finalmente liberato ed è più presente anche in fase offensiva, sicuramente più sicuro e intraprendente. Al Wolfsburg era un'arma letale anche sulle palle inattive, in Italia non ha ancora mostrato appieno queste capacità balistiche. Chissà che non capiti l'occasione giusta proprio nella partita più sentita.