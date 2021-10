TMW - Assemblea generale European Leagues: "La UEFA sta lavorando a nuove regole per il Financial Fair Play"

L'assemblea generale delle leghe europee, svoltasi tra ieri e oggi a Milano, ha votato il proprio no agli Europei e i Mondiali ogni due anni. Queste le risposte sul Financial Fair Play: “La mancanza di sostenibilità finanziaria è una delle minacce. La UEFA sta lavorando a nuove regole per il Financial Fair Play. Noi siamo degli stakeholder, noi supportiamo un regolamento a livello europeo, per incrementare la sostenibilità finanziaria dei club. Supportiamo gli attuali principi, tra cui la limitazione dei conferimenti degli investitori, attuale, ragionevole. Un’ulteriore liberalizzazione non supporterebbe la sostenibilità finanziaria, ma porterebbe a un’altra inflazione dei prezzi"