TMW - Atalanta e Milan visionano Smets del Sint-Truiden: è un 2004, sempre presente in campionato

C'è un classe 2004 che ha giocato tutte le partite di Jupiler League in questa stagione. Si tratta di Matte Smets, difensore del Sint Truident, che è stato osservato da due club della nostra Serie A. Atalanta e Milan hanno visionato il giocatore, con ottime referenze. Si tratta di un difensore polivalente, che può giocare sia da difensore centrale che da braccetto in una difesa a tre, anche se è abituato in una retroguardia a quattro. Iniziata la trafila nelle giovanili del Genk, cinque anni fa si trasferisce al Sint Truiden fino all'esordio della scorsa stagione: una volta entrato in squadra non è praticamente più uscito, infilando solamente partite intere. In questa stagione ha giocato tutti i minuti finora disponibili in Jupiler.

La valutazione del belga è di circa 10-12 milioni. Questo mette fuori gioco il Milan, almeno per il mercato di gennaio, perché c'è l'intenzione di non spendere per un difensore: c'è Guirassy nel mirino dello Stoccarda e tutto l'extrabudget di questa sessione verrà puntato proprio sull'attaccante che sarebbe, di fatto, un vice Giroud.

Invece l'Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale. C'è l'intenzione di prenderne uno già formato, come Dragusin insomma - che però costa 30 milioni ed è fuori budget - e uno giovane, appunto, per completare il reparto. Smets è un ibrido e resta da capire se può essere la soluzione corretta alle ambasce difensive, soprattutto numeriche, dei nerazzurri.