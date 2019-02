TMW - Atletico Madrid, irruzione per Saint-Maximin. Concorrenza forte al Milan

L'Atletico Madrid prova a convincere il Nizza a cedere Allan Saint-Maximin, esterno offensivo che piace anche al Milan. I rapporti fra i club sono ottimi, il francese con ogni probabilità lascerà la Costa Azzurra a giugno - dopo che Vieira ha negato il placet a gennaio - e il Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, la cifra giusta per concludere l'affare.

IL MILAN GIOCA D'ANTICIPO - È anche per questo che i rossoneri hanno chiesto un incontro alla società nizzarda, per provare a evitare un'asta che sembra difficilmente aggirabile. Se il Milan si fosse presentato con 24 milioni cash, allora il club d'Oltralpe avrebbe, a malincuore, accettato l'offerta anche a gennaio. Ora non c'è fretta per il futuro di un calciatore che conta numerosi estimatori. Il Milan non è comunque fuori gioco, ma la concorrenza dell'Atletico Madrid appare forte.