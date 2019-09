TMW - Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva: Rebic al 16° posto

La redazione di TMW ha stilato la top 50 dei nuovi arrivi in Serie A, inserendo anche Rebic, classificatosi al sedicesimo posto:

16. Ante Rebic - Dall'Eintracht Francoforte al Milan - Prestito

Mossa a sorpresa dei rossoneri. Per mesi Boban e Maldini hanno corteggiato su Correa, salvo poi virare sul croato dell'Eintracht, anche lui già visto in Serie A, seppur brevemente, con Fiorentina e Hellas Verona: troppo poco, in entrambi i casi, per parlare di bocciatura. Ma il croato classe '93 era stato rimandato, questo si può dire. In Germania, viceversa, ha trovato più fortuna: nei tre anni di Francoforte ha giocato tanto, ha segnato (non tantissimo, il record in campinoato è di 9 gol), ha conquistato in pianta stabile la maglia della nazionale, con cui è stato protagonista ai Mondiali 2018. Considerati fisico e tecnica, può agire sia da ala che da punta: a Giampaolo il compito di inserirlo al meglio negli schemi offensivi del Diavolo.