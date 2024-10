TMW - Braglia: "Ora che Leao faccia vedere qualcosa. Se a gennaio arriva l'offerta lo do via"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan a caccia della riscossa in Champions. Cosa si aspetta da Leao e Theo Hernandez?

"Per caratteristiche tecniche e contributo ha influito più Theo che Leao, è ora che Leao faccia vedere qualcosa visto in Nazionale, ma anche lì non è così continuo. E' un anno e mezzo che lo aspettiamo ed esce solo ogni tanto".

Che ne pensa di Fofana?

"A me piace tantissimo, ma non come prestazioni ma come leadership. E' una copia di Gattuso, per certi versi, come leadership e non come caratteristiche tecniche".

Lei lo cederebbe poi a fine stagione Leao?

"Se a gennaio arriva l'offerta lo do via, neanche arrivo a giugno. Theo Hernandez invece lo tengo".