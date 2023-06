TMW - Brozovic in Arabia. Decisivo il "no assoluto" di Kessie nello scambio saltato col Barcellona

Fonte: tuttomercatoweb.com

Marcelo Brozovic ha accettato l'offerta dell'Al Nassr ed è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo. Il club della Saudi Pro League sembra averla spuntata anche per il centrocampista croato dell'Inter, che nelle prossime ore riceverà una proposta definitiva da circa 23 milioni di euro. Epic Brozo, invece, firmerà un biennale da 20 milioni di euro netti a stagione.

Come raccontatovi nei giorni scorsi proprio su queste colonne, l'Al Nassr non è l'unico club che ha lavorato all'acquisto di Brozovic in queste ore. Ci ha provato concretamente anche il Barcellona, che sul piatto ha messo il cartellino di Franck Kessie con uno scambio che faceva parecchia gola ai nerazzurri sia in termini tattici sia in termini economici.

Decisivo è stato però il "no" assoluto dell'ex Milan al ritorno in Italia: Kessié, come indicato più volte dal suo agente, vuole restare al Barça e non ha preso neanche considerazione il trasferimento all'Inter.