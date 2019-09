TMW - Budan: “Milan, Rebic è ok. Tempo a Giampaolo”

“Rebic ha dimostrato grande qualità, in Germania si è fatto notare con un rendimento notevole. Conosce già il campionato italiano, parte avvantaggiato. È arrivato al Milan, una grande squadra dove deve sapersi ambientare subito. Gli serve tempo, ma secondo me al Milan farà bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Atalanta e Palermo, Igor Budan. “Per l’età e l’esperienza che ha accumulato - continua Budan - si farà valere. Lui e il Milan faranno bene insieme. I rossoneri hanno bisogno di tempo e pazienza. La classifica ovviamente vorrebbe risposte più immediate, ma a Giampaolo - continua l’ex attaccante croato - serve un po’ d tempo”.