TMW - Cambia il calendario delle Nazionali? L'idea: salta settembre, tre partite per data

Sono giorni decisivi per il calendario del calcio italiano e internazionale. Oggi si terrà il Consiglio di Lega, via alle ore 17:00, dove si discuterà dell'inizio della prossima stagione del pallone italiano col possibile via fissato al 12 settembre. L'alternativa è però il 19 settembre ma al momento avrebbe chance minori. Al vaglio del board dell'ECA e delle altre istituzioni che si riuniranno il 17 nel Comitato Esecutivo della UEFA, c'è anche quella di cambiare il calendario delle Nazionali.

Saltano le gare Nazionali di settembre? La novità, raccolta da Tuttomercatoweb.com, potrebbe riguardare gli impegni delle Nazionali. Sul tavolo del board ECA, presieduto da Andrea Agnelli, per cambiare il calendario delle gare delle rappresentative. Tra le opzioni ci sarebbe, nell'anno che porterà ad Euro 2021, quella di non giocare le gare delle nazionali in programma a settembre (l'Italia ha in ponte il 4 e il 7 contro Bosnia e Olanda).

Tre gare per finestra? La nuova ipotesi che sarà messa sul tavolo poi del Comitato Esecutivo sarà quella di giocare anche tre gare per finestra in modo da recuperare il tempo perso cancellando eventualmente la prima finestra di settembre. Così, partendo col campionato il 12 settembre, ci sarebbero eventualmente tre gare a ottobre e tre a novembre di Nations League. Ore importanti e decisive, entro mercoledì il calcio deciderà il suo calendario. La UEFA ufficializzerà anche le finestre internazionali di giugno 2021 con l'Europeo e di gennaio 2022.