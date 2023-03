TMW - Cambia la formula della Supercoppa: dal 2024 foramat a 4 squadre

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con il Napoli che ha praticamente già più di metà scudetto già cucito sul petto gli azzurri prenderanno parte quasi sicuramente alla prima final four di Supercoppa Italiana, ma chi saranno le altre tre? Come detto spetterà alla seconda in Serie A e alle due finaliste di Coppa Italia, ma se una delle finaliste arriverà seconda in campionato, come per esempio l'Inter, o la Juventus se le dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione, allora sarà la terza classificata in Serie A a partecipare, con l'altra semifinale del trofeo nazionale che vedrà impegnate la Fiorentina e la Cremonese.