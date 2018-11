TMW - Capitani coraggiosi: Belotti e Romagnoli simboli delle svolte

Una fascia, un cuore, uno spirito di appartenenza. In una domenica atipica, sono due leader di altrettanti spogliatoi a prendersi le luci della ribalta rimarcando la propria volontà trascinare i compagni fuori dalle difficoltà ed incitandoli, di fatto, ad appoggiarsi alle proprie spalle. Il pomeriggio di Marassi ha restituito al calcio italiano il Gallo Belotti. Lo ha fatto nella maniera più fragorosa, ma anche più indicata per uno che viene idealizzato come simbolo del bomberismo italiano sul rettangolo verde. Una doppietta che scaccia lontano i fantasmi di una crisi che stava diventando contagiosa e difficile da rispedire al mittente, e che rispolvera le qualità di un attaccante di razza che ha tutte le intenzioni di dimostrare le sue qualità una volta per tutte. Chi le responsabilità non le rifugge, ma anzi le cerca, se le assume e porta al successo, è invece Alessio Romagnoli. Il difensore ed emblema del Milan attuale si erge a simbolo del Rinascimento di Gattuso con un’altra rete a tempo scaduto, preziosa almeno quanto quella siglata nel recupero della rima giornata contro il Genoa. In una folle settimana da nove punti, in quegli stessi sette giorni che avrebbero potuto portare a stravolgimenti totali, in casa Milan l’ottimismo ha una faccia bene identificabile. Mette sicurezza, si chiama Alessio Romagnoli.