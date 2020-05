TMW - Carnasciali: "Milenkovic-Paquetà? Non lo farei. Punterei su uno che fa gol"

Uno scambio Milenkovic-Paquetà. Questa è una delle ipotesi di mercato circolate in queste ultime ore. Un'operazione che non trova il consenso di un ex viola come Daniele Carnasciali. Il difensore della Fiorentina lo conosciamo, mentre se Paquetà è quello del Milan di quest'anno non credo serva - dice a Tuttomwercatoweb.com - il serbo poi può fare il centrale e l'esterno, il brasiliano non credo sia una priorità per i viola. Poi magari ha trovato un'annata sbagliata in rossonero e magari si rilancia in un'altra squadra però se dovessi spendere punterei più su uno che fa gol".