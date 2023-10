TMW - Che lo chiamiate "Virus FIFA" o classico della sosta nazionali, quanti infortunati di ritorno

Non è una novità, la sosta per le nazionali non vede grandi file di ammiratori se osservata dalla prospettiva delle squadre di club. Le società vedono spesso e volentieri partire i loro giocatori sani per poi, ormai sempre più di frequente, doversi arrendere all'idea di riaverli, qualche giorno dopo, in condizioni fisiche ben peggiori rispetto a come li avevano lasciati. Un classicone, che in Spagna hanno riassunto con la forte formula del "Virus FIFA" (quello che, nella loro interpretazione, infesta un calcio internazionale dai calendari sempre più fitti) e affrontato da noi di TMW nell'ultimo appuntamento quotidiano in podcast.

Sono tanti i giocatori di Serie A costretti a dare forfait per un po' a causa di infortuni rimediati in nazionale: dal tanto chiacchierato Osimhen fino a Danilo della Juve e all'ultimo infortunato (in ordine cronologico), il milanista Chukwueze.

Senza dimenticarsi poi di chi non ha accusato infortuni eccessivamente gravi ma tornerà al club di appartenenza quantomeno acciaccato, come nei casi di Lautaro per l'Inter o Baldanzi a Empoli. Estendendo lo sguardo anche a livello internazionale, il ko che ha fatto più rumore in assoluto è stato però quello di Neymar: l'asso brasiliano si è fatto molto male nella sfida all'Uruguay ed ha lasciato lo stadio con tanto di stampelle e tutore. I sospetti di gravi danni al ginocchio hanno trovato conferma negli esami: rottura di legamento crociato anteriore e menisco per lui.