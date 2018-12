TMW - Chiusura posticipata mercato invernale, decide l'Assemblea di Lega

Arrivano le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Fra i temi caldi dell'incontro c'è quello che riguarda la proposta di spostamento della chiusura della sessione di calciomercato invernale al 31 gennaio (attualmente è prevista per il 18). Secondo quanto raccolto da TMW la decisione ultima sull’eventuale chiusura posticipata al 31 gennaio sarà sub iudice della votazione dell'Assemblea di Lega di Serie A in programma dopodomani. La posizione in merito del presidente Gravina era sembrata fin da subito neutrale, in modo da lasciare la questione in mano alla Lega e quindi ai club di Serie A.