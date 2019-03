TMW - Classifiche a confronto dopo 26 giornate: Juve e Milan +4

Quattro punti in più rispetto alla passata stagione. Prosegue la marcia solitaria della Juventus che ieri ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli, seconda della classe che rispetto alla passata stagione ha 13 punti in meno. Peggio dei partenopei solo il Bologna (ieri sconfitto a Udinese) e il fanalino di coda ChievoVerona battuto dal Torino.

Trend positivo per Milan, Torino e Atalanta. Spicca il meno undici della Lazio, anche se la squadra biancoceleste insieme all'Udinese ha una gara in meno. Di seguito il dato.

Juventus 72 (+4 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 26 giornate)

Napoli 56 (-13)

Milan 48 (+4)

Inter 47 (-4)

Roma 44 (-6)

Torino 41 (+5)

Atalanta 41 (+3)

*Lazio 41 (-11)

Sampdoria 39 (-5)

Fiorentina 36 (+1)

Sassuolo 31 (+8)

Parma 30 (in Serie B)

Genoa 30 (=)

Cagliari 27 (+2)

*Udinese 25 (-8)

SPAL 23 (+3)

Empoli 22 (in Serie B)

Bologna 18 (-15)

Frosinone 17 (in Serie B)

**ChievoVerona 10 (-15)

*=Una partita in meno

**=Tre punti di penalizzazione