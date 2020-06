TMW - Colombo: "Milan, la speranza della finale c'è. L'1-1 dell'andata ora non conta"

"Sono molto curioso e non vedo l'ora di seguire questa partita". Angelo Colombo, centrocampista tuttofare del Milan negli anni Ottanta, vede una partita aperta. Domani si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra la Juve e i rossoneri ma nonostante il pari dell'andata (1-1) a San Siro, dice: "Ci sono tanti punti interrogativi legati al lungo stop forzato. Non possiamo sapere - spiega a Tuttomercatoweb.com - chi arriva meglio a questo appuntamento. Gli stimoli chiaramente ci sono da entrambe le parti però adesso è quasi come se si ricominciasse tutto daccapo. A livello psicologico credo che questa partita sia stata preparata bene, dal punto di vista fisico auguriamoci che non ci siano troppi infortuni".

L'assenza di Ibra nel Milan inevitabilmente peserà?

"Sì ma quando manca un punto di riferimento e un leader come lui di solito tutti gli altri ci mettono qualcosa in più, come quando c'è un'espulsione".

Juve comunque favorita?

"Per me il pronostico è 50 e 50, conta poco il risultato dell'andata proprio per il discorso che facevo prima sullo stop forzato. Bisognerà vedere chi è più squadra ma conteranno anche certi piccoli particolari".

Le incertezze societarie del Milan influiranno sui giocatori?

"Ci si gioca una semifinale e i calciatori saranno concentrati solo su questo. Anche perchè può essere una possibilità per guadagnarsi un'eventuale riconferma"

Per Pioli che futuro vede? Gli avrebbe dato un'altra chance ammesso che non venga confermato?

"Non so se hanno già preso una decisione, contano i risultati e tutto è legato a questo".