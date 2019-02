TMW - Coppa Italia femminile, tutto facile per le big. In attesa della Fiorentina

Tutto come previsto nelle prime tre gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Passano infatti il turno, in attesa della Fiorentina che giocherà alle 17:30 contro l’Hellas Verona, Juventus, Roma e Milan: le bianconere, dopo il 4-0 dell’andata, battano il Tavagnacco per 2-0 con un gol per tempo firmate da Bragonzi e Cantore. Stesso risultato per il Milan, che bissa così il risultato dell’andata, contro il Sassuolo anche se a segnare entrambi i gol solo le neroverdi: nel primo tempo è il portiere Tasselli con una papera a dare il vantaggio alle avversarie, mentre nel finale di gara è Giurgiu a battere il proprio portiere per la seconda volta. Vittoria netta anche per la Roma nel derby capitolino con la Roma Calcio Femminile. Finisce 3-1 con le firme di Piemonte, Bernauer e Pugnali prima del gol della bandiera firmato Polverino.

Juventus-Tavagnacco 2-0 (andata 4-0) - 35° Bragonzi, 72° Cantore

AS Roma-Roma CF 3-1 (andata 6-3) - 5° Piemonte, 34° Bernauer, 81° Pugnali; 90° Polverino

Milan-Sassuolo 2-0 (andata 2-0) – 34° aut. Tasselli, 84° aut. Giurgiu)

Fiorentina-Hellas Verona - 17:30

In neretto le squadre qualificate alle semifinali