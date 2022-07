Fonte: tuttomercatoweb.com

Tutto fatto per l'arrivo di Marco Nasti al Cosenza, ma l'attaccante potrebbe non essere l'unico calciatore del Milan ad approdare in Calabria. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nel mirino del club cosentino c'è anche il terzino Luca Stanga, già richiesto alla formazione rossonera. Attesi sviluppi.