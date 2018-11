TMW - Croce Rossa Milan: uomini contati nel momento più delicato

Gennaro Gattuso, nella sua sin qui breve carriera da allenatore, non ha mai lavorato in condizioni semplici. Da Pisa a Palermo, passando per Sion e l'OFI Creta, fino ad arrivare al suo Milan, dove il tecnico calabrese è approdato poco meno di un anno fa in sostituzione di Vincenzo Montella: cinque anni vissuti con una grande pressione e tante responsabilità. A Ringhio, però, non ha mai fatto paura portare qualche peso sulle spalle: da calciatore era abituato a fare il lavoro sporco, a correre per gli altri e a tappare buchi in mezzo al campo.

Adesso, Gattuso è chiamato a compiere un mezzo miracolo per far fronte all'incredibile emergenza che si è creata in casa rossonera a causa dei tanti infortuni che hanno dimezzato la rosa, soprattutto il reparto arretrato. Il recupero di Conti è la sola buona notizia nelle ultime funeste settimane, che hanno visto alzare bandiera bianca prima Musacchio, poi Romagnoli. Con Caldara ai box da inizio stagione - l'ex Atalanta non ha praticamente mai visto il campo - , gli unici centrali a disposizione sono rimasti Zapata e Simic. A Roma, nel delicato scontro diretto contro la Lazio, il Milan potrebbe schierarsi con un'inedita difesa a 3, con Abate e Rodriguez stretti vicino al colombiano e Calabria e Laxalt esterni alti. Una soluzione totalmente nuova, che però sembra essere quasi inevitabile per non urtare i fragili equilibri di centrocampo e attacco, dove gli uomini sono altrettanto contati. Davanti, assente Higuain per squalifica, toccherà a Cutrone il compito di trascinare i compagni alla conquista di un risultato positivo. Ma l'attaccante azzurro, così come Calhanoglu e Kessié, è acciaccato da diverso tempo. Nessuno, però, può permettersi di riposare in un momento come questo.