TMW - Da River-Boca a Madrid. Dopo 16 derby ecco Higuain a San Siro

"Tutti i derby hanno un sapore speciale". Lo sa bene Gonzalo Higuain, che nella propria carriera di partite del genere ne ha giocate molte. Vincendole tutte, tra l'altro. Ed ecco che il Milan, atteso dalla sfida con l'Inter, domenica avrà modo di affidarsi non solo alle giocate dell'attaccante argentino, ma anche ai suoi numeri.

In attesa del prossimo (il primo con la maglia del Milan), infatti, sono 16 i derby giocati da Higuain finora in carriera: un'esperienza ad ogni livello, da River-Boca al derby di Madrid, passando per quello della Mole. Un solo ko, in finale di Coppa del Rey con l'Atletico del 2013, ma ai tempi supplementari. Nei novanta minuti, invece, solo vittorie e pareggi. Con 11 gol all'attivo (degli oltre 300 complessivi). Un vero a proprio amuleto, fin dal 2006.

River Plate-Boca Juniors - E' proprio nel marzo del 2006, infatti, che comincia la storia: Higuain parte titolare con il suo River Plate contro il Boca. Finisce 1-1, niente gol, ma il Pipita si rifarà qualche mese più tardi, con la doppietta nel 3-1 dell'ottobre dello stesso anno. Prime sultanze, ma non le ultime.

I derby di Madrid - Un anno dopo - nel 2007 - ecco il trasferimento al Real Madrid. Sei stagioni di derby contro l'Atletico, quasi tutte vinte dai Blancos. La prima nel febbraio del 2007, 1-1 e rete del Pipita. L’ultima, la più amara, in finale di Coppa del Re nel 2013, persa 2-1 ai supplementari. In mezzo altri 8 gare con sei vittorie, due pareggi e un score di cinque gol.

Juventus e Torino - Chiusa la parentesi napoletana, ecco arrivare il derby della Mole con la casacca della Juventus. Due anni in cui Higuain riesce senza troppi problemi ad arricchire il suo curriculum in termini di gol e risultati. rete all'esordio nella vittoria per 3-1 nel dicembre 2016, gol nel ritorno nell'1-1 di maggio. la stagione successiva (2017/2018) la squadra di Allegri vince entrambi i derby (4-0 allo Stadium e 0-1 all'Olimpico), ma Higuain questa volta - complici i 25 minuti complessivi in cui viene impiegato in campo - rimane a secco.

Ora tocca a San Siro - Dodici anni e 16 derby dopo, dunque, adesso tocca a San Siro, in quello che sarà un vero e proprio testa a testa argentino con Icardi. Con la voglia, non troppo celata, di segnare ancora una volta all'esordio. "Questo è un derby caldo, assomiglia a quello di Madrid", ha affermato il Pipita. E i tifosi rossoneri sperano che la storia continui a dargli ragione.

Di seguito tutti i derby giocati da Higuain in carriera fra campionato (14) e coppe nazionali (2):

Con il River Plate:

23/03/2006, Primera Division: Boca Juniors-River Plate 1-1

10/08/2006, Primera Division: River Plate-Boca Juniors 3-1

Con il Real Madrid:

24/02/2007, Liga: Atletico Madrid-Real Madrid 1-1

18/10/2008, Liga: Atletico Madrid-Real Madrid 1-2

07/03/2009, Liga: Real Madrid-Atletico Madrid 1-1

07/11/2009, Liga: Atletico Madrid-Real Madrid 2-3

28/03/2010, Liga: Real Madrid-Atletico Madrid 3-2

07/11/2010, Liga: Real Madrid-Atletico Madrid 2-0

26/11/2011, Liga: Real Madrid-Atletico Madrid 4-1

11/04/2012, Liga: Atletico Madrid-Real Madrid 1-4

17/05/2013, Coppa del Re: Real Madrid-Atletico Madrid 1-2 (dopo i tempi supplementari)

Con la Juventus:

11/12/2016, Serie A: Torino-Juventus 1-3

06/05/2017, Serie A: Juventus-Torino 1-1

23/09/2017, Serie A: Juventus-Torino 4-0

03/01/2018, Coppa Italia: Juventus-Torino 2-0

18/02/2018, Serie A: Torino-Juventus 0-1