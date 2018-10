TMW - Daino: “Conti rientro graduale, ma è uno dei terzini più forti in Italia”

La redazione di TMW ha contattato l’ex rossonero Daniele Daino, ora allenatore, per parlare della rosa rossonera e del reparto difensivo: “Caldara è un piccolo mistero perché ha fatto grandi cose con l’Atalanta, e da quando è arrivato non si è ancora visto. Da lui mi aspetto molto perché ha grandi qualità, attendo il suo rientro in accoppiata con Romagnoli. Quest’ultimo ormai ha dimostrato è cresciuto ed è diventato affidabile. Poi c’è Conti che è bravissimo ma anche sfortunato. Doveva essere il terzino della Nazionale per i prossimi dieci anni, però gli infortuni lo hanno rallentato molto. Li il Milan aveva preso il terzino più forte in Italia. Sta rientrando, ma bisogna valutarlo pian piano, sarà un ritorno graduale a causa degli infortuni che ha avuto”.