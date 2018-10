TMW - Daino: "Derby equilibrato, il Milan sarà pronto nelle ripartenze"

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano. La redazione di TMW ha contattato l’ex rossonero Daniele Daino, ora allenatore, per commentare la stracittadina milanese: “Arrivano bene sia Inter che Milan, in un periodo in cui le due squadre hanno intrapreso un percorso importante. Arrivano a pieno ritmo, consapevoli delle loro forze. L’Inter per quanto riguarda la completezza dell’organico ad oggi è un gradino superiore al Milan. Però vedo un derby equilibrato, dove l’Inter farà la partita e il Milan sarà pronto a ripartire. Gattuso secondo me l’ha preparata così”.