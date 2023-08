TMW - De Ketelaere-Atalanta, le parti continuano a parlare: oggi nuovo contatto. La Dea rimane la prima scelta per il belga

Va avanti la trattativa per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. Nonostante l'interessamento di altri club come Wolfsburg, Fulham e Real Sociedad, oggi la Dea resta la prima scelta del trequartista belga perché convinto che il progetto nerazzurro possa essere quello giusto per rilanciarsi dopo la difficile stagione in rossonero.

Oggi nuovo contatto

Il giocatore ha accettato di ereditare il contratto attualmente in essere col Milan, ma si sta lavorando per trovare la quadra su un bonus alla firma e sulle commissioni comunque legate all'eventuale riscatto. C'è stato un primo confronto a Zingonia martedì, un nuovo confronto ieri e anche oggi le parti si parleranno nuovamente per trovare la quadra.

Le cifre

Già trovato invece l'accordo col Milan. Il prestito oneroso sarà di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 26 milioni più altri quattro di bonus.

Sono ore decisive: l'Atalanta resta la prima scelta di De Ketelaere.