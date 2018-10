TMW - Edinho: “Tutto su Paquetà, non è pronto per il Milan”

Paquetà? Ha fatto la riserva in tutte le categorie delle giovanili, il Flamengo stava per cacciarlo perché non cresceva fisicamente e rimaneva indietro rispetto ai compagni. Poi la svolta...”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex centrocampista dell’Udinese e osservatore del Milan ai tempi del duo Galliani-Braida, Edinho.

Il momento della svolta per Paquetà?

“Con l’Under 20. Ma l’allenatore della prima squadra, che era stato suo mister in Primavera, non lo faceva giocare. Poi è arrivato un nuovo tecnico e ha cominciato a dargli fiducia”.

Il ruolo dove rende meglio?

“È un numero 10. Ma non lo vedo pronto per il Milan. Dovrà crescere sotto tanti aspetti e imparare come hanno fatto gli altri calciatori brasiliani prima di arrivare in Italia. Gioca titolare da un anno...la strada è lunga. Ma le qualità sono dalla sua”.