TMW - Empoli, per Fazzini sarà testa a testa tra Napoli e Lazio

Uno dei talenti più brillanti del calcio italiano è sempre un uomo mercato. Nonostante l'infortunio che lo sta tenendo ai box, Jacopo Fazzini dell'Empoli resta uno dei giocatori col più alto numero di estimatori in Serie A. Il trequartista azzurro è sempre infortunato ma presto è atteso il suo ritorno. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il classe 2003 di Massa sarebbe un obiettivo caldo sia per il Napoli che per la Lazio. Che vorrebbero bloccarlo adesso per prenderlo poi in estate.

Quando torna Fazzini?

A inizio novembre, il report ufficiale del club toscano. "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Jacopo Fazzini hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro". Adesso a dicembre il talento di casa Empoli dovrebbe rientrare a grandi passi nel gruppo di D'Aversa, l'ennesima gemma del progetto del club di Corsi.

Corsi su Fazzini

Negli scorsi giorni, il numero uno dell'Empoli, Fabrizio Corsi, aveva scherzato su presente e futuro del crack di casa Empoli. "E’ arrivato da noi a quattordici anni da una società della Versilia legata al Milan. Con il mister (D’Aversa, ndr.) ho scherzato dicendogli che il Milan l’ha scartato e lo abbiamo preso noi, magari adesso glielo rivendiamo (ride, ndr.)".