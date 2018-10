TMW - Fatturato Milan, poco più del 2003: i bilanci delle big

"Fatturiamo come nel 2003". Nella frase di Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, c'è tutta la difficoltà del calcio italiano. E, in particolare, dei rossoneri. Non è del tutto vero, perché il fatturato è passato da 222 milioni di euro a 256. C'è un però: la forbice con Manchester United e Real Madrid era davvero molto stretta, di circa un 50 milioni. Ora United e Real veleggiano verso quota 700, di fatto più che raddoppiando il proprio valore della produzione.

ESEMPIO VIRTUOSO - C'è la Juventus che, negli ultimi 15 anni, è andata su fino al 2006, poi è crollata a causa di Calciopoli e della Serie B, ha galleggiato fino al 2011 - dove è uscita nella fase a gironi in Europa League, prima stagione di Marotta - e poi è esplosa dall'arrivo dell'Allianz Stadium in poi. Nel 2015, prima finale persa da Allegri, è stato sfondato il muro dei 300 milioni (da dati Deloitte). Ora siamo ben sopra i 500, con outlook positivo visto l'arrivo di Cristiano Ronaldo e le (rinnovate) ambizioni in Champions League. Manca qualcosa, probabilmente dal lato commerciale, sicuramente dal ticketing: lo Juventus Stadium è troppo piccolo per combattere con le big d'Europa.

CLAMORE NAPOLI - Oltre alla Juventus c'è il Napoli, incredibile dall'arrivo di De Laurentiis in poi. Nel 2005 il fatturato era poco sopra i 10 milioni di euro, nel 2006-07 era già quadruplicato con la partecipazione in Serie B. Le altre tappe sono la promozione in A, arrivando a 88 milioni - una delle prime 6-7 in Italia - poi l'Europa League, infine la Champions nel 2012, con i 148 milioni di euro e l'entrata nella top20 di Deloitte. Insomma, grandissimi meriti di De Laurentiis che, inoltre, ha anche un bilancio sanissimo.

SVOLTA INTER - L'arrivo di Suning è stato decisamente un terremoto nel calcio italiano. Non si è ancora sentito distintamente, ma sarebbe bene incominciare a farne i conti. Nel 2016 il valore della produzione ammontava a 179 milioni di euro. Nel 2018 è esattamente raddoppiato, con 356 milioni. Oggi Zhang è diventato presidente, Marotta lo raggiungerà da dirigente, la dimensione è quella di diventare un colosso europeo. Manca lo stadio, se il Milan dovesse trovare una "nuova" casa, l'Inter potrebbe addirittura pensare di comprare San Siro. E con 80 mila spettatori - sempre pieno e con nuovi campioni, alla Messi o alla Modric, per intenderci - farebbe lo scatto decisivo.

CRESCITA ROMA - Negli ultimi tre anni la Roma ha sfondato quota 200, nella passata stagione addirittura 250 anche grazie al trading di Monchi e alla qualificazione alle semifinali di Champions League. È però una crescita gonfiata con risorse prese dal campo, lo stadio sarebbe decisivo - l'Olimpico è praticamente vuoto in confronto alle altre big - ma pare che la città abbia degli altri problemi (e priorità). Per Pallotta è assolutamente necessario perché è l'unico modo per crescere come un club da top 20 di Deloitte.

MILAN DA RIFARE - In tutto questo i rossoneri sono decisamente i peggiori. 222 milioni di euro nel 2003, 256 nel 2018, una crescita davvero minima per una delle squadre con il brand più esplosivo del mondo. Elliott ha di fronte un potenziale infinito, ma dovrà essere in grado di sfruttarlo appieno. Perché la possibilità di vendere il Milan a cifre stratosferiche (lucrandoci) c'è tutto. Ma prima dovrà riportare il club a livelli altissimi, cosa che per ora, anche vedendo la partita con il Betis Siviglia, non c'è.

L'EVOLUZIONE NEGLI ULTIMI 15 ANNI

2003

Juventus 215

Milan 222

Inter 166

Roma 136

Napoli -

2004

Juventus 208

Milan 236

Inter 159

Roma 104

Napoli -

2005

Juventus 229

Milan 234

Inter 177

Roma 131

Napoli 11,3

2006

Juventus 251

Milan 238

Inter 206

Roma 127

Napoli 41,4

2007

Juventus 145

Milan 227

Inter 195

Roma 157

Napoli 88,4

2008

Juventus 167

Milan 209

Inter 172

Roma 175

Napoli 108

2009

Juventus 203

Milan 196

Inter 196

Roma 146

Napoli 111

2010

Juventus 205

Milan 235

Inter 224

Roma 122

Napoli 108

2011

Juventus 153

Milan 235

Inter 214

Roma 143

Napoli 114 (prima volta nella top 20 Deloitte)

2012

Juventus 195

Milan 256

Inter 185

Roma 115

Napoli 148

2013

Juventus 272

Milan 263

Inter 168

Roma 124

Napoli 116

2014

Juventus 279

Milan 249

Inter 164

Roma 127

Napoli 164

2015

Juventus 323

Milan 199

Inter 164

Roma 180

Napoli 125

2016

Juventus 341

Milan 214

Inter 179

Roma 218

Napoli 142

2017

Juventus 405

Milan 214

Inter 262

Roma 218

Napoli 200

2018

Juventus 539

Milan 255

Inter 346

Roma 250

Napoli (ancora da chiudere)