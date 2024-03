TMW - Finito l'incontro in Comune. Il GM di WeBuild: "Presto per parlare"

Si è concluso in questi istanti, l'incontro in Comune di Milano per parlare della possibilei ristrutturazione di San Siro. Al tavolo del sindaco Giuseppe Sala questa mattina, per circa un'ora, si sono seduti il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il general manager di WeBuild, che ha intenzione di prendersi in carico il progetto, Massimo Ferrari. Il dubbio dei club riguarda soprattutto la fattibilità dell'operazione in termini di costi e di possibilità di giocare allo stadio durante i lavori.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, all'uscita dall'incontro ha parlato proprio il dirigente dell'azienda di ingegneria civile, Massimo Ferrari che ha commentato brevemente il colloquio senza lasciare alcuno spiraglio e rimandando alle parole di Sala: "Troppo presto per parlare di qualunque cosa. Parla in sindaco".