TMW - Fiorentina, Benassi inseguito da Milan e Inter: c'è il prezzo

I quattro gol in campionato di Marco Benassi stanno attirando le attenzioni delle grandi squadre. Così sul centrocampista, ex Torino, ci sono gli interessamenti di Milan e Inter. Per i nerazzurri potrebbe esserci una doppia valenza, poiché cresciuto proprio nelle giovanili, quindi inseribile in lista UEFA e occupare un posto libero nella prossima Champions League.

VALUTAZIONE ALTA - Arrivato nel 2017 per 10 milioni di euro più bonus, Benassi non ha ancora esordito con la Nazionale Maggiore, dopo essere stato capitano dell'Under21. Il viola è però in forse per le prossime convocazioni di Mancini valide per le gare con Portogallo e USA. Ciononostante la valutazione non è affatto bassa, poiché si aggira intorno ai 25 milioni di euro, probabilmente scontabili in caso di inserimento di contropartite tecniche. I discorsi sono rimandato però all'estate.