TMW - Fiorentina, oggi ultima offerta per De Paul. L'ag. vede l'Udinese

La Fiorentina, chiusa l'operazione per Pedro del Fluminense, continua a sondare la pista di mercato che porta a Rodrigo De Paul. Quest'oggi, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è attesa l'ultima offerta della società viola per arrivare al fantasista argentino classe '94. Inoltre il procuratore del calciatore potrebbe incontrare l'Udinese, direttamente in Friuli, per provare a sbloccare la situazione.