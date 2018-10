TMW - Gasperini integrale: "Gagliardini, Conti e Caldara i più talentuosi"

Gian Piero Gasperini, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche dei giovani allenati in carriera che non è riuscito a valorizzare al meglio, soffermandosi, in termini positivi, su due giocatori oggi in rossonero, Conti e Caldara: "Penso più che altro a quei giovani che mi davano l'impressione di poter sfondare e invece non sono riusciti a soddisfare le aspettative. Non sempre i più bravi a 16-17 anni riescono ad arrivare al top. Ho cercato in questi anni di dare spazio e possibilità a coloro i quali ritenevo talentuosi. Mi riferisco ai Gagliardini, ai Conti e ai Caldara. Ci parlavo e dicevo loro: 'A me sembra che tu possa riuscire a fare questa o quella cosa'. Non ho inventato nulla, semplicemente bisognava togliere un po' di polvere e aiutarli a diventare grandi giocatori". Queste le dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com