TMW - Gattuso vuole fare 50 contro il maestro. Ancelotti dal 2000...

Fra l’allievo e il maestro c’è traccia di 1 solo precedente, quello risalente al girone d’andata, quando la sfida terminò col punteggio di 3-2 a favore degli azzurri. Ma Gennaro Gattuso stavolta avrà un bel po’ di motivi in più per cercare di battere Carlo Ancelotti. Perché dopo le 2 col Palermo 2013-2014, le 20 col Pisa 2015-2016 (play-off compresi), le 6 sempre col Pisa ma nel 2016-2017, le 12 col Milan nel 2017-2018 e, infine, le 9 di questo torneo… le sue vittorie nei campionati professionistici italiani hanno raggiunto quota 49.

Molte di più, com’è ovvio, quelle del mister del Napoli: 163 su 283 panchine in A. Contro i rossoneri fra l’altro ha già trionfato in 5 occasioni, mentre i KO sono soltanto 2 (cui, per completezza dobbiamo aggiungere 3 segni X).

L’ultima battuta d’arresto risale al 1999-2000 quando guidava la Juventus. Poi 1 pareggio e 2 trionfi, entrambi con 3 gol marcati.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E ANCELOTTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

0 pareggi

1 vittoria Ancelotti

2 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti squadre di Ancelotti