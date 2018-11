TMW - Godin-Atletico Madrid, partita a scacchi per il rinnovo: la situazione

Diego Godin e l’Atletico Madrid, futuro ancora insieme? Probabilmente sì. Ma bisognerà trovare l’accordo, perché il difensore ha manifestato la chiara intenzione di restare in Spagna, tuttavia soltanto dinnanzi ad un rinnovo di contratto triennale o addirittura quadriennale con sostanzioso aumento del contratto. Una situazione che è destinata ancora a far parlare per un po’ di tempo, anche se la sensazione è che alla fine l’Atletico Madrid accontenterà sul piano economico il calciatore. Normale che Godin sia apprezzato in Serie A e anche in Premier League. Ma altrettanto normale che i Colchoneros vogliano tenerlo e alla fine dovrebbe prevalere il buon senso tra le parti. Possibile infatti che Godin prolunghi, anche se non per tre o quattro anni come vorrebbe. Una partita a scacchi destinata a trovare una soluzione entro qualche mese. Perché Godin e l’Atletico Madrid, alla fine, dovrebbero proseguire insieme...