TMW - Hermoso, niente Italia: il difensore verso l'Arabia Saudita

vedi letture

Il suo nome era sul taccuino di diverse squadre italiane: il Napoli in primis, anche le milanesi ci hanno fatto un pensierino. Ma alla fine della fiera Mario Hermoso non giocherà in Serie A. Nessuno dei club interessati ha soddisfatto le richieste economiche del difensore spagnolo, svincolatosi dall'Atletico Madrid a fine giugno e da oltre un mese alla ricerca della soluzione giusta per il suo futuro. E così ora il classe '96 sta prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi Arabia Saudita.

Come ha raccolto la redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’Al-Shabab infatti è fortemente interessato a lui e presto potrebbe anche definire il suo arrivo. La società araba, tra l’altro, ha da poco tesserato anche Giacomo Bonaventura e vuole continuare la sua pesca in Europa, andando forte su Hermoso, che ovviamente arriverebbe a parametro zero.

Le parti stanno trattando e vedremo se a breve arriverà anche la fumata bianca. Sta di fatto che il futuro di Hermoso potrebbe essere nella Saudi Pro League, è la pista più forte in questo momento. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime ore.