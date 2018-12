TMW - Higuain, il volto della crisi di un Milan che non sa più segnare

17 anni che il Milan non arrivava a tre partite consecutive senza segnare. In quella circostanza a pagare fu l'allenatore: Fatih Terim perse la panchina dopo lo 0-1 contro il Torino e rigore sbagliato da Pippo Inzaghi, una settimana dopo il pari casalingo contro il Bologna. E l'esordio del nuovo tecnico, Carlo Ancelotti, fu uno 0-0 casalingo contro il Piacenza.

Un Milan, quello, che aveva come attaccanti Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko, attaccante all'epoca in difficoltà. E in campo Gennaro Ivan Gattuso, oggi allenatore di una squadra che se non allo sbando possiamo certamente definirla in difficoltà.

Questo Milan che sembrava aver risolto una volta per tutte i problemi offensivi con l'arrivo di uno dei migliori centravanti al mondo, Gonzalo Higuain. L'argentino invece è il simbolo dell'attuale crisi: indolente, inconcludente. Anche oggi contro la Fiorentina il Pipita non si è praticamente mai reso pericoloso, allungando il digiuno a quasi due mesi: il 28 ottobre è l'ultima volta che il numero 9 ha fatto gol, in un 3-2 contro la Sampdoria dove si celebrava l'intesa con Patrick Cutrone. Da allora solo delusioni, camuffate dai risultati della squadra che si salvava nei minuti di recupero, fino al rigore ed espulsione contro la Juventus e il calo di rendimento dei rossoneri, persino usciti dall'Europa League. E intanto le voci di un addio a tempo di record aumentano.

Resta oggi un dato di fatto: il Milan è scivolato al quinto posto, fuori dalla zona Champions e di fatto non in linea con i programmi societari Il paragone col 2001 se non altro fa ben sperare. Anche allora i rossoneri erano quinti, alla fine centrarono l'ultimo posto utile per qualificarsi al massimo torneo continentale. Che andranno a vincere. E Shevchenko, l'attaccante in crisi di quel periodo, si prenderà la sua rivincita