TMW - I 100 giovani d'Italia: al 13° posto troviamo Pobega

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha selezionato i migliori 100 giovani italiani. Al tredicesimo posto di questa importante classifica troviamo Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà rossonera in prestito al Pordenone:

13) Tommaso Pobega (1999, centrocampista, Pordenone)

Tommaso Pobega è la new entry di maggior impatto di questa top 100. Perché nell'ultima classifica il centrocampista del Pordenone, di proprietà del Milan, non c'era. Invece la stagione giocata coi ramarri è stata di tale livello da garantirgli un posto negli alti piani. E non solo per le cinque reti in ventidue gare complessive tra B e Coppa Italia. Ma per una qualità abbinata alla quantità che hanno messo in risalto tutto il talento del ventenne triestino. Sul tavolo c'è presto da discutere il rinnovo con la società rossonera che la prossima stagione vorrà riportarlo tra le sue fila. Magari per prestarlo ancora, certamente in Serie A, anche se non mancano gli estimatori: su tutti il Torino.