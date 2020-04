TMW - I 100 giovani d'Italia: in prima posizione Donnarumma

Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha mantenuto il primato nella classifica dei migliori 100 giovani italiani di Tuttomercatoweb.com. Seconda vittoria consecutiva per il rossonero:

1) Gianluigi Donnarumma (1999, portiere, Milan)

Secondo anno di top 100 e seconda vittoria per Gianluigi Donnarumma. Inevitabile: il miglior giovane portiere del Mondo, titolare del Milan da anni, oggetto del desiderio di mezza Europa, numero uno dell'Italia. Solo un'annata stellare da parte della Roma, e dunque di Zaniolo, avrebbe potuto insidiarne la leadership. Donnarumma è la massima espressione di una scuola che mai, nel corso degli anni e dei decenni, ha smesso di sfornare talenti. I portieri italiani sono lui, Meret, Cragno, senza scomodare i più anziani come Sirigu. E poi Carnesecchi, Plizzari e gli altri che arriveranno. Il problema per questa generazione, come lo è stato per la precedente con Gianluigi Buffon, è che davanti rischia di avere un monumento difficile da scalzare. Sul futuro si parlerà, il Milan è in spending review progettuale e vorrebbe salutare i suoi 6 milioni d'ingaggio all'anno. Sul resto, che dire: erede di Buffon, titolare dell'Italia, e tutto quel che sopra è stato già raccontato. Dal cambio preparatore, poi, è tornato a nuova vita e splendore, non solo atletico ma anche tecnico.