In estate fu accolto tra ali di folla. Doveva essere il simbolo della nuova gestione rossonera Gonzalo Higuain, il trascinatore del Milan verso le primissime posizioni. Sei mesi dopo, è andato via nel silenzio più assordante. Nervoso al limite dell'ingestibile, come accaduto a Gedda con Gattuso costretto a lasciarlo in panchina salvo poi gettarlo nella mischia dopo nei 20 minuti finali.

Il rigore sbagliato e la chiamata di Sarri - Il primo gol alla quarta giornata di campionato, poi altri sei gol tra Serie A ed Europa League fino all'undici novembre. Il giorno del match contro la Juventus è quello che mette il primo, fondamentale tassello sull'addio poi andato in scena nel mese di gennaio. Contro la squadra che l'ha scaricato qualche mese prima, Higuain sbaglia un rigore e poi si fa espellere. Entra in un vortice da cui non ne uscirà più. E chi è tra i primi a rincuorarlo? Maurizio Sarri. "Vieni da noi, ho bisogno di te...".

Con Leonardo rapporto mai decollato - Subito dopo la partita con la Juventus Higuain chiede scusa, rilascia più di una intervista in cui fa sapere che si rimetterà subito a disposizione della squadra. Ma non si torna più indietro e soprattutto il rapporto con Leonardo si deteriora rapidamente. Ricordate le parole del dirigente brasiliano a margine della presentazione di Paquetà? Bene, arrivano dopo settimane in cui i due litigano spesso e volentieri. Anche a muso duro.

Arriva la sentenza UEFA - Il via libera alla cessione di Gonzalo Higuain arriva però dopo la sentenza UEFA, che non mette il Milan spalle al muro ma dà al mercato rossonero un indirizzo ben preciso: per arrivare al pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2021 bisogna puntare su calciatori giovani e produrre plusvalenze. Servono operazione opposte a quella Higuain, che aveva un ingaggio pesante (9 milioni netti a stagione, ndr) e al Milan sarebbe costato altri 9 milioni per il prestito fino a fine anno e altri 36 per il riscatto. Senza alcuna possibilità di rientrare della spesa negli esercizi successivi essendo il Pipita un classe '87.

Il Genoa dà l'ok, il triangolo può chiudersi - Già, ma chi prendere? L'assist perfetto lo dà Enrico Preziosi, che prima spara tramite la stampa cifre esorbitanti per la cessione a giugno di Krzysztof Piatek a giugno (60-70 milioni di euro) e poi dà l'ok alla cessione del giocatore al Milan per 35+3 di bonus. Nel frattempo, Sarri convince Marina Granovskaia a puntare su Higuain e la Juventus chiude l'accordo col Chelsea per il prestito del Pipita. Il cerchio si chiude con il passaggio all'Atletico Madrid di Alvaro Morata, centravanti a cui anche il Milan aveva pensato per sostituire Higuain. Ma questa è un'altra storia.