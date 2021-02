TMW - I volti nuovi: alla scoperta di Tomori. Al Milan grazie all'appeal di Paolo Maldini

E' finito il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Il nuovo rinforzo per la difesa del Milan è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, più semplicemente Fikayo Tomori. Il novello centrale rossonero nasce a Calgary, Canada, da genitori nigeriani, e da piccolo vola in Europa. A Londra, dove la famiglia mette le tende, in una storia simile a quella di un altro canadese diventato star nel nostro calcio, seppur anni più tardi, come Alphonso Davies. Pupillo di Lampard fin dall'academy, il tecnico lo portò con se al Derby County ma al Chelsea, prima dell'esonero, non riuscì a regalargli continuità.

Al Milan per Maldini - Difensore centrale e all'occorrenza terzino destro dalla grande forza fisica e fisicità, chi lo conosce bene lo avvicina all'ex compagno Zouma, per qualità e stile di gioco. "Dopo la chiamata di Maldini, che è stato il più grande difensore mai esistito, non ci ho pensato un attimo", ha confessato nei giorni scorsi il classe '97. Che anche a causa delle circostanze, è stato chiamato subito a combattere in prima linea da Stefano Pioli.

Nome Fikayo Tomori

Arriva da Chelsea

Squadra attuale Milan

Ruolo Difensore centrale