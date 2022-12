TMW - Idea a zero anche per le italiane? Isco lascia il Siviglia, a gennaio può diventare un'occasione

Fonte: di Simone Bernabei per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Le strade del Siviglia e di Isco si dividono, soltanto pochi mesi dopo il suo arrivo dal Real Madrid e un feeling mai scoccato con l'ambiente andaluso. Il club spagnolo ed il trequartista ex Real Madrid hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione anticipata del biennale precedentemente firmato e nelle prossime ore, secondo fonti spagnole, dovrebbe arrivare anche il comunicato. Con Isco che a quel punto avrebbe in mano il proprio cartellino e sarebbe pronto a firmare per un altro club all'apertura del mercato di gennaio.

Un'occasione per le italiane?

Già la scorsa estate, e non solo, tanti club italiani si erano interessati al suo profilo, una volta capito che sarebbe andato via dal Real Madrid. Ma il Siviglia alla fine ebbe la meglio anche grazie alla presenza in panchina di Lopetegui, suo sponsor che oggi allena il Wolverhampton. Ed ecco perché proprio la società inglese diventa una destinazione più che probabile. Le italiane però potrebbero avere qualcosa da dire in merito, visti i recenti apprezzamenti passati: la Roma ci ha provato seriamente in estate, la Fiorentina ha solo accarezzato l'idea. E prima ancora si ricordano i tentativi del Milan e della Juventus. Un eventuale colpo che si porterebbe dietro costi importanti per l'ingaggio ovviamente, ma che potrebbe comunque essere favorito dallo status di svincolato che sta per arrivare...