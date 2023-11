TMW - Ielpo: "Maignan tra i più carismatici, ma prendendo così tanti rischi può incappare nella frittata"

Mario Ielpo, avvocato ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Il migliore Milan si vede in Champions League?

“Finora in Champions League ha sofferto solo a Parigi. Per il resto poteva vincerle tutte. Sono arrivati due pareggi, però, che complicano la qualificazioni”.

Su Maignan?

“È uno dei giocatori più forti e degli uomini più carismatici. Non solo quest’anno ma anche nelle annate precedenti è sempre stato importante. Riesce sempre a essere importante anche per la posizione e l’impostazione. Si prende tantissimi rischi e, purtroppo, potrebbe incappare nella frittata”.

Baresi potrebbe fare quello che faceva Maldini?

“Io ho l’orologio al polso dell’addio di Baresi per dirvi. Sono sia lui che Maldini due grandi personaggi. Hanno, però, caratteri diversi. Paolo ha più leadership rispetto a Franco. Quello che possiamo dire, però, è che non hanno mai sostituito Massara e Maldini. Bisogna capire se daranno l’incarico a Baresi”.

Sulla scelta di Pioli di continuare a parlare di scudetto?

“Un allenatore che allena una squadra che ha vinto due anni fa lo scudetto e, soprattutto, allena il Milan. Nel libretto degli istruzioni dei rossoneri c’è lo scudetto. Non si dice che deve per forza vincere ma c’è il dovere di lottare. Siamo ancora a un terzo del campionato quindi tutto può succedere. È chiaro che l’Inter sembra inarrestabile”.