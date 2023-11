TMW - Il Bournemouth fa muro per Kelly: messaggio a Milan e Juve, 'meglio' perderlo a zero

Il Bournemouth ha già deciso la sua strategia di mercato su Lloyd Kelly, classe 1998 di Bristol, difensore centrale che va in scadenza con le Cherries nell'estate che verrà. Il nome del ragazzo, scuola Bristol, al Bournemouth dall'estate del 2019, è da tempo nel mirino delle società italiane. Il Milan ha già sondato il terreno e lo stesso vale anche per la Juventus. Otto presenze in stagione, in carriera con le Cherries ne ha giocate ben 125.

Messaggio alle italiane: non parte a gennaio

L'idea del Bournemouth è chiara: non vuole cedere il suo capitano nel mercato di gennaio, anche a cifre importanti. Questo perché Andoni Iraola lo considera un vero e proprio perno della sua formazione e anche la società è della stessa idea: mantenere la Premier League vale oltre cento milioni, cifra chiaramente diversa da quello che sarebbe l'incasso di una cessione di Kelly nell'immediato.

Quale futuro?

Milan e Juventus in Italia sono comunque interessate al ragazzo, anche a prenderlo a parametro zero in estate. Centrale dal piede mancino, giovane e nel pieno della maturità calcistica, Kelly è pronto al grande salto. Sul ragazzo ci sono anche società di Premier League e il ragazzo, insieme al suo entourage, sceglierà da gennaio la sua destinazione.