TMW - Il Milan cerca due centrocampisti: contatto per il nazionale olandese Wieffer del Feyenoord

Negli scorsi mesi c'era stato un contatto diretto con la Lazio, poi Mats Wieffer ha rinnovato col Feyenoord fino al 2027. Una firma però che ha dato comunque forza al club di Rotterdam anche in chiave cessione ma che non chiude all'addio del centrocampista classe 1999, diventato uno dei titolari in mediana anche della Nazionale Orange. Tanto da aumentare l'interesse nei suoi confronti, anche dalla Serie A.

Milan all'olandese?

Il Milan sta pensando in questi giorni a Tijani Reijnders dell'AZ Alkmaar, sul quale la concorrenza però è molto forte. Intanto non sarebbe l'unico obiettivo olandese: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche in virtù della necessità di prendere due titolari in mediana dopo il ko di Ismael Bennacer e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, la dirigenza del Milan avrebbe chiesto a più riprese informazioni sulla situazione contrattuale di Wieffer del Feyenoord e anche le richieste economiche del club.