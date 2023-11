TMW - Il Milan ha chiuso per Miranda. Ora deve decidere se anticipare o meno il suo arrivo

Il Milan la scorsa settimana ha praticamente definito l'accordo con Juan Miranda. Il terzino sinistro spagnolo classe 2000, in scadenza di contratto col Betis Siviglia, è convinto di proseguire la sua carriera in rossonero e le parti negli scorsi giorni si sono risentite per definire un accordo praticamente ultimato.

Adesso però il Milan deve prendere una decisione. Deve decidere se provare a portare già a gennaio il giocatore a Milano oppure aspettare giugno. Nel secondo caso, il contratto verrà depositato dopo la sessione invernale di calciomercato e avrà una durata di cinque anni entrando ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2024. Nel primo caso, c'è da trovare l'accordo sull'indennizzo col Betis (club che già sa di perderlo a zero a fine stagione) e il contratto avrà una durata di quattro anni e mezzo. La certezza è che Miranda sarà rossonero. Gennaio o giugno: è solo questione di tempo.